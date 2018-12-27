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Кто выберет представителя «Евровидения»: объявлен состав жюри национального отбора
Подготовка к отбору представителя Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение — 2019» — на финишной прямой. Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ завершили прием заявок от артистов и музыкальных коллективов, желающих представить нашу страну.
Победителей первого этапа всеукраинского предварительного отбора объявят на сайтах телеканалов СТБ и Общественного вещания UA: ПЕРШИЙ не позднее 20 января. Именно эти артисты и коллективы будут бороться за путевку на конкурс, который пройдет в Израиле.
Стало известно и имена тех, кто решит судьбу украинского представителя. Тут обошлось без сюрпризов — судьи остались те же. Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов снова будут оценивать конкурсантов и вместе со зрителями выберут песню, которая представит Украину на «Евровидении». Прямые эфиры стартуют с 9 февраля.
«Мы довольны этим составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый силён в своём направлении. Они отлично дополняют друг друга. Их оценки и разность взглядов на лучшую песню создают поле для жарких дискуссий. Кто знает, может быть в этом году нас ждет что-то новое, и наши члены жюри окажутся едины в выборе победителя», — отметила Наталья Франчук, руководитель Национального отбора на «Евровидение» (телеканал СТБ).
Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ведущим отбора будет Сергей Притула.
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