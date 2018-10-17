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- 20:07 Назван ведущий Национального отбора на «Евровидение-2019»
Назван ведущий Национального отбора на «Евровидение-2019»
Каналы СТБ и UA: ПЕРШИЙ продлили сотрудничество по проведению Национального отбора на «Евровидение», повторно заключив трехлетний меморандум, который истекает в 2021 году. Известно, что работа над Национальным отбором — 2019 уже началась. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта, а ведущим прямых эфиров — Сергей Притула.
В жюри прошлогоднего конкурса вошли Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов.
— Это очень нужный отбор, — сказал «ФАКТАМ» Андрей Данилко. — Площадка для молодых артистов, которые могут услышать о себе и своем творчестве непредвзятое мнение. Особенно от тех, кто на себе испытал, что такое быть участником «Евровидения».
Согласно предыдущему меморандуму, который истекает в этом году, СТБ брал на себя все расходы по организации, проведению и трансляции прямых эфиров Нацотбора. К тому же СТБ финансово поддерживал победителя во время подготовки и поездки на конкурс. В 2018-м, впервые за всю историю участия Украины в «Евровидении», трансляцию основного конкурса осуществили сразу два телеканала — СТБ и UA: ПЕРШИЙ. В новом меморандуме СТБ взял на себя все расходы по проведению телевизионной части Национального отбора.
Прямые эфиры Нацотбора-2019 пройдут 9-го, 16-го и 23 февраля. Традиционно будет выходить и спецпроект «Небачене Євробачення» о закулисье конкурса.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что 64-й конкурс «Евровидение» состоится 14-го, 16-го и 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).
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