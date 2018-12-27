Выборы президента Украины: ЦИК объявила дату начала избирательной кампании

Политика

В четверг, 27 декабря, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила, что избирательная компания по выборам президента Украины, которые намечены на 31 марта 2019 года, стартует 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление ЦИК приняла на своем заседании, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. С 31 декабря текущего года по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого будет оглашен окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

Он может быть самовыдвиженцем или кандидатом от политической силы.

Кандидат на высший пост в государстве должен внести залог в размере 2,5 млн гривен. Эта сумма возвращается партии или кандидату на пост президента в двух случаях: в случае победы на выборах или в случае выхода во второй тур. Всем остальным участникам президентской гонки деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет Украины.

Напомним, согласно данным исследований, которые провел социологический центр имени Михаила Драгоманова, во втором туре президентских выборов в Украине высокие шансы встретиться имеют действующий глава государства Петр Порошенко и лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко. За них готовы проголосовать соответственно 17,3 и 14,4 процента украинцев, которые планируют прийти на избирательные участки.

В пятерку лидеров входят также артист Владимир Зеленский (11,9%), экс-министр обороны Анатолий Гриценко (7,1%) и оппозиционер Юрий Бойко (6,4%). Далее следуют «радикал» Олег Ляшко (5,6%) и певец Святослав Вакарчук (5,1%). Другие кандидаты набрали менее 5% голосов респондентов, принявших участие в опросе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия опубликовала календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента 31 марта 2019 года.

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