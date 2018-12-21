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Выборы президента: ЦИК обнародовала важный документ
Центральная избирательная комиссия опубликовала календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента 31 марта 2019 года.
Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.
График мероприятий с указанием конкретных дат, строков исполнения и ответственных опубликован на сайте ЦИК.
Согласно закону, избирательный процесс стартует с 31 декабря.
Сообщается, что с этой даты и до 3 февраля 2019 года включительно разрешается официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации.
Последний день регистрации — 8 февраля.
Согласно плану ЦИК, предвыборная агитация кандидатов разрешается со следующего дня после его регистрации и до 24:00 29 марта.
Зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться баллотироваться до 7 марта.
До 8 марта включительно ЦИК сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.
Окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 18 февраля включительно, участковые — до 12 марта.
До 22 марта включительно Государственный реестр избирателей должен передать участковым комиссиям предварительные списки избирателей и именные приглашения на выборы.
До 25 марта включительно избиратели смогут обратиться в участковую комиссию или орган ведения Госреестра о невключении в список, неточности внесенных данных или с заявлением о желании изменить на выборах место голосования.
В календаре выборов указывается, что непосредственно голосование на выборах президента пройдет с 08:00 до 20:00 31 марта 2019 года.
После этого окружные комиссии обязаны до 5 апреля включительно подвести итоги голосования в округах, а ЦИК на этом основании до 10 апреля включительно — результаты по Украине.
Отмечается, что календарный план рассчитан только для первого тура президентских выборов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что среди определившихся избирателей, которые намерены голосовать на выборах президента, Юлию Тимошенко готовы поддержать 24,5% респондентов. За Петра Порошенко планируют проголосовать 13,1% опрошенных. Столько же избирателей готовы отдать голоса за Юрия Бойко. За Анатолия Гриценко готовы проголосовать 12,7% определившихся респондентов. За ним следует Олег Ляшко, у которого 10,8% поддержки. За мэра Львова Андрея Садового готовы отдать голоса 6,4% определившихся избирателей. У других потенциальных кандидатов в президенты поддержка не превышает 3%. Замер электоральных предпочтений проведен Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз».
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