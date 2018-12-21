Выборы президента: ЦИК обнародовала важный документ

Украина

Центральная избирательная комиссия опубликовала календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента 31 марта 2019 года.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

График мероприятий с указанием конкретных дат, строков исполнения и ответственных опубликован на сайте ЦИК.

Согласно закону, избирательный процесс стартует с 31 декабря.

Сообщается, что с этой даты и до 3 февраля 2019 года включительно разрешается официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации.

Последний день регистрации — 8 февраля.

Согласно плану ЦИК, предвыборная агитация кандидатов разрешается со следующего дня после его регистрации и до 24:00 29 марта.

Зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться баллотироваться до 7 марта.

До 8 марта включительно ЦИК сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.

Окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 18 февраля включительно, участковые — до 12 марта.

До 22 марта включительно Государственный реестр избирателей должен передать участковым комиссиям предварительные списки избирателей и именные приглашения на выборы.

До 25 марта включительно избиратели смогут обратиться в участковую комиссию или орган ведения Госреестра о невключении в список, неточности внесенных данных или с заявлением о желании изменить на выборах место голосования.

В календаре выборов указывается, что непосредственно голосование на выборах президента пройдет с 08:00 до 20:00 31 марта 2019 года.

После этого окружные комиссии обязаны до 5 апреля включительно подвести итоги голосования в округах, а ЦИК на этом основании до 10 апреля включительно — результаты по Украине.

Отмечается, что календарный план рассчитан только для первого тура президентских выборов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что среди определившихся избирателей, которые намерены голосовать на выборах президента , Юлию Тимошенко готовы поддержать 24,5% респондентов. За Петра Порошенко планируют проголосовать 13,1% опрошенных. Столько же избирателей готовы отдать голоса за Юрия Бойко. За Анатолия Гриценко готовы проголосовать 12,7% определившихся респондентов. За ним следует Олег Ляшко, у которого 10,8% поддержки. За мэра Львова Андрея Садового готовы отдать голоса 6,4% определившихся избирателей. У других потенциальных кандидатов в президенты поддержка не превышает 3%. Замер электоральных предпочтений проведен Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз».

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