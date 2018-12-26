Порошенко или Тимошенко: социологи назвали главных претендентов на кресло президента Украины

Общество

Во втором туре президентских выборов в Украине высокие шансы встретится имеют действующий глава государства Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. За них готовы проголосовать соответственно 17,3 и 14,4 процента украинцев, которые планируют прийти на избирательные участки. Напомним, что президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные исследований, которые провел социологический центр имени Михаила Драгоманова, передает «Главком». Сообщается, что в пятерку лидеров входят также артист Владимир Зеленский (11,9%), экс-министр обороны Анатолий Гриценко (7,1%) и оппозиционер Юрий Бойко (6,4%). Далее следуют «радикал» Олег Ляшко (5,6%) и певец Святослав Вакарчук (5,1%). Другие кандидаты набрали менее 5% голосов респондентов, принявших участие в опросе.

В то же время, отвечая на вопрос о том, кто по мнению респондента победит на выборах президента Украины (независимо от симпатий), 21,1% участников опроса назвали Юлию Тимошенко и 21% респондентов считают, что президентом останется Петр Порошенко.

Что же касается проблем, которые больше всего волнуют украинцев, то это, прежде всего, военные действия на востоке Украины (68,3%), коррупция в органах власти (38,5%) и рост цен (33,3%). Меньше всего украинцев волнует вопрос сохранения статуса русского языка — это в качестве проблемы упомянули 2,4% участников соцопроса.

Исследования проводились с 12 по 21 декабря методом личного интервью во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Комитет избирателей обнародовал собственные данные о результатах голосований на выборах глав городских, сельских и поселковых объединенных территориальных общин (ОТО), которые состоялись в минувшее воскресенье, 23 декабря: победителем среди партий стала президентская политсила «Блок Петра Порошенко» — победу на выборах глав ОТО одержали 30 ее кандидатов, от политсилы «Батькивщина» избраны 5 глав ОТО.

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