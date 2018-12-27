История с массовым увольнением учителей в Харькове получила продолжение

Общество

Школьный конфликт в Харькове, когда вслед за директором начали массово увольняться учителя, будет расследовать прокуратура. Прокуроры видят в инциденте признаки грубого нарушения трудового законодательства.

Конфликт между родителями учеников в школе № 67 длился около двух лет и получил неожиданную развязку 21 декабря. В ответ на очередную жалобу группы родителей департамент образования прибыл в школу с инспекцией и вынудил директора написать заявление об уходе по согласованию сторон. Вслед за этим школу покинули часть учителей и персонала учебного заведения. Родители выступили против увольнения директора и педагогов, а также организовали пикет против незаконных кадровых решений.

Харьковская местная прокуратура № 1 начала уголовное производство. Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 172 УК Украины (незаконное увольнение работника, а также другое грубое нарушение законодательства о труде).

Тем временем в департаменте образования Харькова решили, что пока управляющие функции в школе возьмет на себя заместитель директора, а нового директора будут искать после Нового года.

Напомним, в Украине был принят закон о наказании за моральное и психологическое давление в школах.

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