Клуб потребителей

С 28 по 30 декабря киевлян ждут новогодние продуктовые распродажи: адреса

Предпраздничные распродажи в самом разгаре, в том числе и продуктовые. На киевских ярмарках, которые проходят 28—30 декабря в разных районах города, покупателям предложат большой выбор продуктов к новогоднему столу: овощи, фрукты, бакалею, яйца, соленья, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия. Разумеется, в ассортименте и новогодняя атрибутика, к тому же в Киеве продолжают работу и легальные елочные базары.

28 декабря (пятница) распродажи организованы:

в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (в границах улиц Милютенко и Маршала Жукова);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64—74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4—6;

в Подольском — на улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;

в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16—20, Ружинской, 16—18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

29 декабря (суббота) сельхозярмарки пройдут по адресам:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4—10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);

в Днепровском — на бульваре Игоря Шамо, 2—12;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя (в пределах улиц Донца и Героев Савастополя, 35а);

в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1—17 (Ванды Василевской).

30 декабря (воскресенье) сельхозраспродажи пройдут:

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Подольском — на улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;

в Соломенском — на улице Федора Эрнста, 14а;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32—38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что изменилось на продуктовом рынке Украины в момента вступления в силу силу закона о госконтроле за пищевыми продуктами.

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