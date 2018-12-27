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С 28 по 30 декабря киевлян ждут новогодние продуктовые распродажи: адреса
Предпраздничные распродажи в самом разгаре, в том числе и продуктовые. На киевских ярмарках, которые проходят 28—30 декабря в разных районах города, покупателям предложат большой выбор продуктов к новогоднему столу: овощи, фрукты, бакалею, яйца, соленья, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия. Разумеется, в ассортименте и новогодняя атрибутика, к тому же в Киеве продолжают работу и легальные елочные базары.
28 декабря (пятница) распродажи организованы:
в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (в границах улиц Милютенко и Маршала Жукова);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64—74;
в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4—6;
в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16—20, Ружинской, 16—18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
29 декабря (суббота) сельхозярмарки пройдут по адресам:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4—10, Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);
в Днепровском — на бульваре Игоря Шамо, 2—12;
в Печерском — на улице Катерины Билокур;
в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
в Соломенском — на улице Героев Севастополя (в пределах улиц Донца и Героев Савастополя, 35а);
в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1—17 (Ванды Василевской).
30 декабря (воскресенье) сельхозраспродажи пройдут:
в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;
в Соломенском — на улице Федора Эрнста, 14а;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32—38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что изменилось на продуктовом рынке Украины в момента вступления в силу силу закона о госконтроле за пищевыми продуктами.
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