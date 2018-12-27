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Все захваченные Россией украинские моряки объявили себя военнопленными
Все 24 украинских моряка с судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», захваченных Россией в Черном море, заявили следствию, что являются военнопленными. Об этом рассказал Николай Полозов, координатор адвокатской группы по защите пленных.
Последними свой статус военнопленного под протокол зафиксировали два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, которые находятся в СИЗО «Матросская тишина».
В преддверии длительных выходных адвокаты не смогут посещать СИЗО и заранее предупредили об этом подзащитных. Также моряков предостерегли, что ФСБ может попытаться воспользоваться моментом и прибегнуть к психологическому давлению — как через оперативников напрямую, так и через сокамерников.
Напомним, Украина ввела санкции против военных, судей и силовиков, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе и их незаконному содержанию в российских тюрьмах.
Фото livekuban.ru
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