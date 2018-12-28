Янукович предлагал 100 млн долларов, — Зеленский рассказал о встрече с беглым президентом

Политика

Актер, сценарист, продюсер, художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский сказал в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, что у него было «несколько раундов разговора» с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

«Я, наверное, знал Януковича больше, чем других президентов. Виктор Федорович пытался договориться со мной… [третий президент Украины Виктор] Ющенко просто обижался, и потом, они в тот период были увлечены дружбой с [лидером „Батьківщини“ Тимошенко] Юлией Владимировной — я это так называю. А Виктор Федорович был уже в ореоле хозяина страны — в статусе, который он сам себе создал либо его окружение. И я даже не думаю, а знаю: со многими журналистами и телеканалами он, скажем так, договаривался, чтобы мы все были очень лояльны», — заявил он.

Зеленский рассказал, что однажды Янукович решил его споить и поговорить по душам.

«Я тогда „Интером“ руководил — этим, собственно, была вызвана вся история. Я был топ-менеджером шести каналов во главе с телеканалом „Интер“, генпродюсером. А я разделил информполитику и все остальное. У меня постоянно были конфликты с новостями. Они мне говорили это не твой вопрос, а я спорил, потому что это составляет имидж. Мало того, люди получают от вас одну информацию, потом выходят другие продукты, но зрители с этой информацией дальше живут. Короче говоря, я понимаю, что с новостями у них была налаженная история, не налаженная — с „Кварталом“, то есть оставался один человек», — отметил актер.

Он добавил, что Янукович предлагал ему «финансовые условия, переход на другие каналы».

На вопрос, сколько именно денег экс-президент предлагал, Зеленский ответил: «$ 100 миллионов».

«Конечно, я не согласился. Я же не больной на голову. И мы же о родителях разговор начинали. Если положить на весы эту сумму и все, что у меня есть, то перевешивает моя жизнь, моя репутация, семья», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Виктор Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Тогда же Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский сделал важное заявление о будущем Донбасса.

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