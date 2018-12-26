Украина

Против войны: Зеленский сделал важное заявление о будущем Донбасса

Шоумен и начинающий политик Владимир Зеленский готов договариваться с агрессором, чтобы завершить войну на Донбассе. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Объясняя свой выбор переговоров, а не войны, Зеленский сказал, что у него такой характер.

«Идти туда (В Россию. Ред.) войной? Я вообще против, потому что я такой человек», — сказал Зеленский.

«Вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы — вот наша цель, сохраним людей. Любой вариант — мы туда пойдем армией — я убираю», — отметил он.

По словам создателя «Квартала 95», он готов на переговоры «хоть с чертом».

«Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну», — заявил артист.

Напомним, ранее в интервью журналистам в Николаеве Зеленский однозначно подтвердил свое намерение идти в политику вместе с партией «Слуга народа».

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