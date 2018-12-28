Происшествия

«Украинца» понесло: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими

В ночь на пятницу в Киеве на улице Газопроводной произошло ДТП с участием двух легковушек: столкнулись OpelOmega и ZAZVida. Двух человек госпитализировали, передает «Информатор».

По словам патрульного полицейского, оба автомобиля ехали по улице Газопроводной в сторону проспекта Правды.

Примерно на середине улицы, водитель Opel решил развернуться с первого ряда через двойную сплошную линию. Во втором ряду ехал ZAZ, он ударил в бок разворачивающегося «немца». От удара «украинца» понесло на встречную полосу движения и он влетел в столб.

Водителя и девушку-пассажира из Vida госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Водитель Opel отправился в больницу на медицинское освидетельствование.

Проезд по улице Газопроводной в сторону Стеценкоо осуществлялся по одной полосе. На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве водитель устроил ДТП с переворотом и скрылся.

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