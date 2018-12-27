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Голливуд отдыхает: в Киеве водитель устроил ДТП с переворотом и скрылся (фото)
В сети показали последствия преступного пристрастия к скоростной езде водителя в Киеве. Как сообщили в Facebook Киев Оперативный, минувшей новостью он «летел» по Столичному шоссе в сторону Заболотного, и, пытаясь избежать столкновения с грузовиком и отбойником, все-таки влетел в последний.
Роковое столкновение произошло вблизи Корчеватого.
После наезда авто опрокинулось на крышу, а водитель, выбравшись, бросил его и сбежал. При этом в автомобиле остались все документы виновника ДТП.
На месте ДТП
В сети отреагировали на инцидент шутками и предположением, что быть таким неадекватным водитель мог, только возвращаясь с предновогоднего «корпоратива». Вспомнили и авто на евробляхах, мол, это только их водители сбегают с места происшествия.
Напомним, 26 декабря во Львове смертельное ДТП устроил судья Львовского апелляционного суда. Был ли виновник ДТП трезвым, еще предстоит установить.
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