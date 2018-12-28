В Минске подтвердили введение новогоднего перемирия на Донбассе

Украина

Трехсторонняя контактная группа подтвердила договоренность о введение с 29 декабря очередного перемирия на Донбассе в связи с новогодними и рождественскими праздниками, опубликовав соответствующее заявление. Об этом говорится в сообщении на сайте Организации по обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ).

«Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками, начиная с 00:01 часов (по киевскому времени) 29 декабря 2018 года. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивости режима прекращения огня», — говорится в документе.

Также в нем указано, что с целью мониторинга стороны обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандата.

В заявлении отмечено, что специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан приветствовали возобновление сторонами обязательств по соблюдению режима прекращения огня.

В частности, Сайдик заявил, что возобновление обязательств требует принятия сторонами конкретных мер «для содержательного, устойчивого и продолжительного прекращения огня».

«Обещания, данные людям на востоке Украины, должны выполняться», — сказал он.

В свою очередь, посол Апакан отметил, что возобновление обязательств по соблюдению режима прекращения огня четко призвано минимизировать угрозы для гражданского населения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», делегация РФ на ТКГ снова отказалась обсуждать вопрос освобождения взятых в плен украинских моряков.

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