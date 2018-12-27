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Ирина Геращенко: делегация РФ снова отказалась обсуждать вопрос освобождения взятых в плен украинских моряков
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе (ТГК) на переговорах в Минске, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила о том, что российская делегация покинула комнату во время обсуждения пленения украинских моряков. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.
«Сегодня во время видеоконференции безопасности группы ТКГ представители РФ в очередной раз встали и вышли из комнаты, когда наш представитель поднял вопрос немедленного освобождения военнопленных моряков и присутствия СММ ОБСЕ в Азове», — указала она.
Напомним, утром 25 ноября украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Вблизи Керченского пролива их перехватили четыре пограничных корабля РФ, хотя, по данным ВМС Украины, о переходе корабельной группы российскую сторону уведомили заранее. Украинская корабельная группа решила продолжить ход. Когда она подошла к Керченскому проливу, Россия объявила, что переход закрыт в обе стороны из-за схода на мель танкера.
Около 19:00 корабельная группа ВМС ВСУ двинулась на выход из пролива. Российские корабли начали преследование, российский пограничный корабль «Дон» протаранил буксир «Яны Капу», а затем россияне открыли огонь на поражение и захватили украинские корабли и их экипажи — все 24 человека.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по словам Ирины Геращенко, представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе, в том числе — о предложении Украины установить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи.
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