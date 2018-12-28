В воинской части прогремел взрыв: первые детали ЧП

Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось в одной из воинских частей оперативного командования «Юг». В котельной при воинской части разорвался котел. Обломками был тяжело травмирован находившийся поблизости солдат-срочник.

20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы. Сейчас состояние пострадавшего врачи характеризуют как тяжелое.

Военнослужащий был госпитализирован в военно-медицинский клинический центр Южного региона. Родителям срочника сообщили о ЧП. На месте аварии ведутся следственные действия.

Напомним, в подчинение оперативного командования «Юг» входят воинские части в Николаевской, Одесской, Херсонской, Винницкой и Кировоградской областях.

Ранее «ФАКТЫ» анализировали, как газовые и твердотопливные котлы помогают сэкономить на плате за отопление после повышения тарифов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter