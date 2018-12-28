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В воинской части прогремел взрыв: первые детали ЧП
Чрезвычайное происшествие случилось в одной из воинских частей оперативного командования «Юг». В котельной при воинской части разорвался котел. Обломками был тяжело травмирован находившийся поблизости солдат-срочник.
20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы. Сейчас состояние пострадавшего врачи характеризуют как тяжелое.
Военнослужащий был госпитализирован в военно-медицинский клинический центр Южного региона. Родителям срочника сообщили о ЧП. На месте аварии ведутся следственные действия.
Напомним, в подчинение оперативного командования «Юг» входят воинские части в Николаевской, Одесской, Херсонской, Винницкой и Кировоградской областях.
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