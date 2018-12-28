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Это не инопланетяне: полиция Нью-Йорка с юмором отреагировала на мощный взрыв подстанции (фото, видео)
В четверг, 27декабря, вечернее небо над Нью-Йорком неожиданно окрасилось в странный голубой цвет. Десятки тысяч людей высыпали на улицы, фотографируя и снимая на видео необычное явление. В ряде районов города пропало электричество.
Вскоре стало известно, что в 21:20 по местному времени на подстанции в Квинсе произошел взрыв. Взорвался мощный трансформатор. К счастью никто не погиб. Раненых тоже не оказалось.
Отсутствие жертв позитивно повлияло на официальное заявление полиции Нью-Йорка в связи с инцидентом. «Успокойтесь, это не вторжение инопланетян!» — говорится в сообщении.
Помимо красивых и необычных фотографий, которые тут же заполонили соцсети, взрыв все же доставил определенные проблемы. Без света на несколько минут остались жители Квинса и частично некоторых других районов города.
Подачу электроэнергии восстановили быстро. Пожар, возникший на подстанции после взрыва, ликвидировали.
В аэропорту Ла-Гуардия на час задержали все рейсы. В рождественские праздники пассажиров особенно много, так что сотрудникам аэропорта пришлось попотеть, восстанавливая нормальную работу. Кроме того, в течение часа с перебоями работало метро.
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