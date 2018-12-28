- 11:17 Супрун рассказала, чем можно заменить пюре на новогоднем столе
- 11:06 Чудом выжил: футболист «Баварии» разбил вдребезги свой дорогущий спорткар
- 11:05 В Киеве напали на DZIDZIO
- 10:47 Люди — "коктейль Молотова": России предрекли массовые протесты в 2019 году
- 10:35 Ани Лорак подарила свой голос жене пиарщика Путина
- 10:29 Хакеры атаковали постпреда Украины в ООН
- 10:27 Экстремалам и пенсионерам дороже: как правильно выбрать страховку для поездки за границу
- 10:26 Проблемы с бюджетом: в России озвучили неожиданный прогноз о будущем Донбасса
- 10:09 В Европе раскрыли планы Кремля по расшатыванию Украины во время выборов
- 10:04 Стали известны победители шоу «Зважені та щасливі»
Люди — "коктейль Молотова": России предрекли массовые протесты в 2019 году
В 2019 году Российскую Федерацию ждет массовое недовольство граждан. Что бы ни делала власть, ей не забудут повышения пенсионного возраста. Ранее сообщалось, что в России почти две трети россиян считают, что президент Владимир Путин в полной мере несет ответственность за все проблемы, возникающие в государстве — об этом свидетельствую данные опроса «Левада-Центр».
Об этом в интервью Znak заявил экономист Никита Кричевскиий. «Люди утратили доверие к государству, мы увидим саботаж действий власти. Теперь будет так: дай денег и отстань», — прогнозирует эксперт. По его словам, россияне уже сейчас проявляют социальную апатию и отрицает любую инициативу властей. «Как после Кровавого воскресенья 9 января 1905 года: какие бы шаги власть после ни делала, а делала она много хорошего (например, прекратила гонения на старообрядцев, усилила социальную защиту трудящихся, созвала Государственную Думу), Николай II так и не смог отмыться от крови», — утверждает Никита Кричевский.
По его словам, попытки Кремля сохранить спокойствие «точечным вливанием» денег в 2019 году уже не пройдут. «Вероятно, недовольство заполыхает массово. Люди — не «новая нефть», люди — «коктейль Молотова», — добавил экономист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России решили увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет, а также повысить НДС до 20 процентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 744 мм