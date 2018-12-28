Люди — "коктейль Молотова": России предрекли массовые протесты в 2019 году

Мир

В 2019 году Российскую Федерацию ждет массовое недовольство граждан. Что бы ни делала власть, ей не забудут повышения пенсионного возраста. Ранее сообщалось, что в России почти две трети россиян считают, что президент Владимир Путин в полной мере несет ответственность за все проблемы, возникающие в государстве — об этом свидетельствую данные опроса «Левада-Центр».

Об этом в интервью Znak заявил экономист Никита Кричевскиий. «Люди утратили доверие к государству, мы увидим саботаж действий власти. Теперь будет так: дай денег и отстань», — прогнозирует эксперт. По его словам, россияне уже сейчас проявляют социальную апатию и отрицает любую инициативу властей. «Как после Кровавого воскресенья 9 января 1905 года: какие бы шаги власть после ни делала, а делала она много хорошего (например, прекратила гонения на старообрядцев, усилила социальную защиту трудящихся, созвала Государственную Думу), Николай II так и не смог отмыться от крови», — утверждает Никита Кричевский.

По его словам, попытки Кремля сохранить спокойствие «точечным вливанием» денег в 2019 году уже не пройдут. «Вероятно, недовольство заполыхает массово. Люди — не «новая нефть», люди — «коктейль Молотова», — добавил экономист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России решили увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет, а также повысить НДС до 20 процентов.

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