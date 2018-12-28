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Социологи подсчитали, сколько украинцев не будут праздновать Новый год
Новый год остается среди любимых праздников украинцев. Готовятся к новогодней ночи (планируют праздничный стол, покупают подарки близким) около 85% населения страны. Не считают дату праздничной и не присоединяются к торжествам только 5%. Такие данные озвучила на пресс-конференции Ирина Бекешкина, директор фонда «Демократические инициативы».
Что касается Рождества, то несмотря на появившийся государственный выходной в декабре, подавляющее большинство населения (78%) собираются отмечать праздник 7 января. Еще 17% признались, что для них праздничными будут обе даты.
По словам Бекешкиной, в вопросе праздников население крайне консервативно, и потому 25 декабря Рождество праздновали лишь 4% опрошенных. 8% не намерены отмечать этот праздник.
Напомним, «ФАКТЫ» дали советы, как правильно отпраздновать Новый год — 2019: что надеть и как украсить елку, встречая год Желтой Земляной Свиньи. Также озвучены данные о стоимости появления на торжествах известного артиста или телеведущего.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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