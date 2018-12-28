- 12:59 ВСУ на Донбассе закрепились на новых позициях под Горловкой
- 12:53 Проект «Ревизор» покинул его ведущий
- 12:43 Били по лицу: появились новые детали нападения на DZIDZIO и первое видео с артистом
- 12:40 На известном курорте под Львовом пятеро детей отравились водой в бассейне
- 12:38 Президентский рейтинг Порошенко вырос: Бекешкина озвучила свежие цифры
- 12:38 Новогоднее чудо: благодаря добрым людям осиротевшая многодетная семья въехала в новый дом
- 12:21 В детском садике Киева розетка ударила током ребенка
- 12:18 Военная угроза нарастает: генерал сделал тревожное заявление о войсках Путина возле границ Украины
- 12:16 Получал 15 млн долларов в год: знаменитый футболист стал банкротом
- 12:09 Лукашенко встретится с Путиным второй раз за неделю: названа дата
Лукашенко встретится с Путиным второй раз за неделю: названа дата
Президент Беларуси Александр Лукашенко уже второй раз за неделю летит в Москву на встречу с кремлевским руководством. Новая встреча назначена на 29 декабря.
Представители Лукашенко сообщили, что на субботних переговорах в Кремле стороны вернутся к тому разговору, который начали 25 декабря.
Напомним, 25 декабря Лукашенко экстренно прибыл в Москву на переговоры. Это была четвертая встреча президентов с лета 2018 года. Совместное заявление по итогам встречи отсутствовало, что стало показательным фактом: стороны ни о чем не договорились.
Аналитик Игар Тышкевич обратил внимание, что Путин и Лукашенко встречались уже пять раз. Москва пытается склонить Беларусь к реальной интеграции двух стран, но Лукашенко согласится на поглощение Беларуси лишь в одном единственном случае.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 743 мм