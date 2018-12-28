Мир

Лукашенко встретится с Путиным второй раз за неделю: названа дата

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже второй раз за неделю летит в Москву на встречу с кремлевским руководством. Новая встреча назначена на 29 декабря.

Представители Лукашенко сообщили, что на субботних переговорах в Кремле стороны вернутся к тому разговору, который начали 25 декабря.

Напомним, 25 декабря Лукашенко экстренно прибыл в Москву на переговоры. Это была четвертая встреча президентов с лета 2018 года. Совместное заявление по итогам встречи отсутствовало, что стало показательным фактом: стороны ни о чем не договорились.

Аналитик Игар Тышкевич обратил внимание, что Путин и Лукашенко встречались уже пять раз. Москва пытается склонить Беларусь к реальной интеграции двух стран, но Лукашенко согласится на поглощение Беларуси лишь в одном единственном случае.

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