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Били по лицу: появились новые детали нападения на DZIDZIO и первое видео с артистом
В столичном главке Нацполиции Украины «ФАКТАМ» подтвердили информацию о том, что утром 28 декабря неизвестные напали на артиста Михайла Хому, более известного под псевдонимом DZIDZIO.
«Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа, которая опрашивает свидетелей и потерпевшего. Кроме того, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения офисов, которые расположены на месте происшествия, чтобы установить личности нападавших», — отметила «ФАКТАМ» начальник пресс-службы столичного главка Нацполиции Украины Оксана Блыщик.
В то же время из собственных источников «ФАКТАМ» стало известно, что артист Михайло Хома знаком с теми, кто на него напал. Между ними якобы возник конфликт в ходе которого DZIDZIO несколько раз ударили по лицу. После этого неизвестные уехали, а артист остался на месте. При этом источник добавил, что пока не известно, будет ли Михайло Хома вообще писать заявление о случившемся. Пока он ждет своих адвокатов, которые должны дать ему совет, как поступить в данной ситуации.
Впрочем, на видео с места происшествия артист заявил о готовности в законном порядке отстаивать свои интересы по этому инциденту. По его словам, нападавшие уехали с места событий на двух черных авто Mercedes и Toyota Camry.
Напомним, что в ноябре с Михайлом Хомой уже случалось ЧП — во время съемок своего фильма «DZIDZIO Перший раз» он попал в аварию. А до этого он судился со своим бывшим коллегой Лесиком (Олег Турко) и выиграл процесс.
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