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Угрожал и требовал деньги: стало известно, кто и почему напал на DZIDZIO
28 декабря утром в Киеве на популярного певца и актера DZIDZIO напали неизвестные. В ходе конфликта один из них несколько раз ударил артиста по лицу. Нападавшие скрылись с места преступления, а Михаил Хома обратился в полицию.
Как удалось узнать «ФАКТАМ», потерпевший хорошо знает одного из нападавших.
«Это человек по имени Михаил Мешков. Он еще с лета приходил к нам в офис и рассказывал, что выкупил долю бывшего участника группы и совладельца компании Meison Entertainment Лесика (Олег Турко), которому принадлежало 25%», — рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь DZIDZIO Лилия Слюсарь, — «Мы не стали реагировать на эти рейдерские требования, поскольку наши юристы засомневались в правомерности продажи доли Лесика и не признают нового совладельца. Мы действуем в правовом поле, но Мешков наведывался к нам в офис и говорил: „Вот, вы зарабатываете средства. Давайте, делитесь“. Но мы не уверены, что он действительно законный владелец этой доли акций компании», — сказала Лилия.
Она также добавила, что этот Мешков не раз заявлялся к артисту со своими требованиями. Он угрожал Михаилу и его коллегам физической расправой.
И вот Мешков от угроз перешел к действиям. Вместе с двумя неизвестными встретил Михаила Хому возле радиостанции «Хит FM» на улице Викентия Хвойки и снова стал требовать деньги. В ходе спора один из них несколько раз ударил DZIDZIO по лицу. После чего все нападавшие скрылись с места происшествия.
В команде DZIDZIO заявили, что будут добиваться справедливости и максимальной огласки.
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