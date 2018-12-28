Спорт

Пакьяо сдал "положительную" допинг-пробу перед чемпионским боем, но не все так просто (фото)

40-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (60 побед, 39 из них — нокаутом, 7 поражений, 2 ничьи) находится на завершающей стадии подготовки к бою с американцем Эдриеном Бронером (33 победы, 24 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья), в котором будет защищать титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.

Легендарный спортсмен активно тренируется в Лос-Анджелесе, и делится своими успехами с подписчиками в Twitter. «Начал празднование Boxing Day («День подарков») рано утром с кросса в пять миль до знака Hollywood, после чего выполнил 2000 приседаний и еще несколько фитнесс-упражнений. После этого принял сдал допинг-пробу представителям WADA, которая оказалась положительной на компонент «отличное качество», — оставил боксер интригующий пост на своей странице.

* Мэнни Пакьяо со своей командой на утренней пробежке

Напомню, что соперник Пакьяо на днях пережил не самые приятные моменты — Эдриен Бронер непродолжительное время провел за решеткой окружной тюрьмы штата Флорида, будучи арестованным за игнорирование судебных заседаний, которые проводились в рамках процесса над боксером, обвиняемым в вождении автомобиля без водительских прав, превышении скорости и отсутствии страховки.

Отмечу, что бой между Мэнни Пакьяо и Эдриеном Бронером пройдет 19 января в Лас-Вегасе. Супербой примет знаменитая MGM Grand Garden Arena.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пакьяо готовится к поединку с Бронером в зале у своего бывшего тренера.

Фото — Twitter Мэнни Пакьяо

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