Отравление Скрипаля: у Лаврова неожиданно заявили о возвращении дипломатов РФ в Британию

Мир

В пятницу, 28 декабря, посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко неожиданно заявил, что Москва и Лондон договорились о постепенном возвращении с января 2019 года высланных дипломатов. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил: «У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Не уверен в возвращении к работе всех сотрудников. Но уверен, что половина посольства будет восстановлена».

Напомним, в марте 2018 года власти Великобритании выслали 23 российских дипломатов, объявив их персонами нон грата. Россия ответила тем же. Лондон принял свое беспрецедентное решение в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Против них было использовано запрещенное отравляющее вещество «Новичок».

Британская полиция и спецслужбы провели тщательное расследование. Еще на его предварительном этапе стало ясно, что за покушением стоят российские спецслужбы. «Новичок» был создан в последний год существования СССР. После распада Советского Союза вещество находилось только в России. Там же выпускалось, в каких количествах — не известно.

Этого было достаточно для того, чтобы Великобритания выслала российских дипломатов. Кроме того, Лондон смог убедить своих европейских союзников и США в причастности России к применению запрещенного вещества в Солсбери. Большинство стран Евросоюза поддержали Британию. США выслали 60 российских дипломатов, даже больше, чем Великобритания. Москва ответила тем же.



Затем в ходе тщательного расследования были установлены исполнители покушения на Скрипалей. Ими оказались два офицера ГРУ — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они прибыли в Великобританию в конце февраля по настоящим российским загранпаспортам, выданным на имена Руслана Боширова и Александра Петрова. За время своего короткого пребывания в королевстве дважды побывали в Солсбери. Камеры наружного наблюдения зафиксировали их рядом с домом Сергея Скрипаля.

Москва устроила настоящий фарс после разоблачения. На том этапе, когда были известны только вымышленные имена отравителей, президент России Владимир Путин заявил, что ему известны люди, которых Лондон обвиняет в совершении преступления в Солсбери. Глава российского государства выразил недоумение и пообещал, что так называемые «отравители» свяжутся с журналистами и все расскажут.

Действительно, Боширов и Петров дали интервью российскому телеканалу Russia Today (RT). Они появились в студии и заявили, что и правда провели несколько дней в Лондоне, куда летали якобы как туристы. В Солсбери ездили по совету друзей, которым очень понравился местный собор и, особенно, его шпиль. Возможно, проходили мимо дома Сергея Скрипаля, но понятия не имеют, кто это.

Всех российских шпионов, разоблаченных на Западе после этого скандального интервью, стали называть «туристами». СМИ и простые пользователи соцсетей из разных стран мира с иронией интересовались, какие «шпили» искали «друзья Боширова и Петрова» в Гааге, Вене и других городах, где выявляли в 2018 году российских «туристов».

Чепига и Мишкин после появления в телеэфире пропали. Связаться с ними не может ни один журналист. Высылка российских дипломатов — не единственная мера, предпринятая Западом в отношении Москвы после использования «Новичка» в Солсбери. США и Евросоюз уже ввели и собираются вводить еще санкции, прямо связанные с использованием Россией запрещенного оружия на территории иностранного государства.

И вдруг на фоне этого посол России заявляет, что в 2019 году российские дипломаты, высланные Британией, возвращаются в Лондон! Если Александр Яковенко говорит правду, и такие договоренности достигнуты, это вызывает большие вопросы к британским властям.

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