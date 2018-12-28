Эксперт назвал ряд важных внешнеполитических побед Порошенко в 2018 году

Политика

Благодаря системной работе президента Петра Порошенко Украине в 2018 году удалось достичь нескольких значительных побед на международной арене. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал блогер и политический эксперт Владимир Макаровский.

«Для меня, пожалуй, самым резонансным стало предоставление Украине летального вооружения из США. Представляю себе, каких усилий это стоило, в том числе и лично Порошенко. Ведь раньше в Америке прямо заявляли: чем сможем — поможем, но на оружие не рассчитывайте, не хотим совсем уж поссориться с Россией. А теперь передают нам противотанковые комплексы „Джевелин“, патрульные катера в полном боевом оснащении. И Волкер обещает, что это еще не все!» — отметил политолог.

Он считает, что результатом успешной политики президента в отношениях с США стал значительный прогресс Украины по вступлению в НАТО.

«Если раньше там нам улыбались, махали, но разговоры о перспективах вступления тактично заминали, то сейчас мы, во-первых, получили новый статус „страны-аспиранта“. То есть Альянс официально признал правомерность наших претензий на членство. Во-вторых, в 2018 году удалось утвердить принципиально новую программу Украина-НАТО. В-третьих, НАТО уже в декабре предоставило нам военное оборудование. Которое, что символично, из Брюсселя в Украину было доставлено на борту президентского самолета», — подчеркнул блогер.

Важным успехом Макаровский также назвал победу над Россией в Совете Европы. Несмотря на значительное влияние РФ в этой организации, ей не удалось вернуться в ПАСЕ, и Москва оказалась на грани исключения из Совета. Как считает блогер, это произошло в том числе потому, что украинские дипломаты смогли донести до Европы позицию Украины.

«В копилку побед над Россией в Европе также стоит занести и продление санкций. С этим были действительно серьезные проблемы, из-за позиции отдельных стран санкции могли сорваться. Но этого не случилось, украинская дипломатия во главе с президентом провела огромную работу, в итоге Россия остается под европейским экономическим давлением», — считает политолог.

Он также добавил, что еще одним достижением Украины стала окончательная переориентация экспорта из России в Европу. По словам блогера, за 10 месяцев доля Евросоюза в структуре украинского экспорта возросла до 42,4%, при этом доля РФ достигла 7,8%.

«По мировым стандартам считается безопасным, когда доля одного рынка не превышает 7% - таким образом, можно смело говорить, что мы обезопасили себя от России не только в военном и политическом, но и в экономическом плане! Резюмируя: многие могут подшучивать над лозунгом „Геть від Москви“, но на практике мы видим, что это — не просто слова, это — реальный план действий, который усилиями президента и его команды дает вполне осязаемые плоды», — считает Владимир Макаровский.



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