Россия отказалась от консультаций по освобождению заложников

Украина

Россия и их марионетки из ОРДЛО отказались от участия в скайп-конференции гумманитарой подгруппы 29 декабря, на которой украинская сторона предлагала решить вопрос с освобождением заложников. Также Россия категорически отказывается передавать украинских политзаключенных.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко. «Вынуждена констатировать и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе. Россияне так и не дали никакого ответа на предложение передать их консулу осужденных граждан РФ в обмен на политзаключенных Кремля. Так же Россия не ответила на эти предложения ни по дипломатическим каналам, ни на запросы украинского омбудсмена Людмилы Денисовой», — сообщила в социальных сетях Ирина Геращенко.

По ее словам, боевики продолжают выдвигать новые требования, внося в списки для обмена граждан России, удерживаемых в Украине. «Сегодня в списках ОРДЛО подают уже 26 граждан РФ, беркутовцев, причастных к терактам в Одессе и Харькове. В настоящее время ОРДЛО подтвердили содержание всего 23 украинцев, а от нас требуют освободить 196. И это у них называется «обмен всех установленных на всех установленных», — заявила первый вице спикер парламента

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ирина Геращенко заявляла, что Россия продолжает задерживать украинских граждан, чтобы шантажировать Украину. Их могут освободить лишь ближе к президентским выборам в Украине, передав заложников пророссийской политической силе.

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