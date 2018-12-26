Рождественский обмен пленными на Донбассе: в Украине озвучили новые детали

Украина

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске предлагала провести переговоры по освобождению заложников в четверг, 27 декабря. В ОБСЕ озвучили другую возможную дату — 29 декабря, однако подконтрольные России «власти» ОРДЛО откзались от участия в скайп-конференции гуманитарной подгруппы.

«Мы передали конкретные предложения, списки и предложили осуществить большое освобождение в формате 22−22, 39−11 и 33−8 5 января 2019 года, в канун Рождества», — сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко. По ее словам, координатор от ОБСЕ Тони Фриш озвучил другую возможную дату видеоконференции — 29 декабря. Украинская сторона согласилась и на этот вариант, однако представители ОРДЛО прислали письмо, в котором отказались от скайп-конференции, назвав инициативы Украины «пиар акцией».

«Вынуждена отметить, что РФ и ее представители все эти годы не дали ни одного письменного ответа на украинские предложения. Только устно отвечают, мол, „нас там нет“ и это „гражданская война“. Понимаю, что они не хотят оставлять никаких документов, но это не освободит РФ от ответственности за развязывание войны и невыполнение минских соглашений», — пишет Ирина Геращенко на своей страничке в Facebook. .

Политик также сообщила, что попросила представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука 27 декабря, во время скайп-конференции безопасностной подгруппы, поднять вопрос о необходимости консультаций в рамках гуманитарной подгруппы по вопросу освобождения заложников. «Мы готовы говорить о разных форматах, обсудить каждую фамилию, сделать все для сближения позиций и освобождения задержанных. Было бы очень правильно и гуманно освободить всех к Рождеству, к 7 января 2019 года», — сообщила Ирина Геращенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ирина Геращенко заявляла, что Россия продолжает задерживать украинских граждан, чтобы шантажировать Украину, и что заложников могут освободить лишь ближе к президентским выборам в Украине, передав их пророссийской политической силе.

Также сообщалось, что Украина декларировала намерении немедленно помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 украинцев, удерживаемых боевиками на оккупированных ими территориях Донбасса. Также Киев вновь подтвердил готовность передать 23 россиян, задержанных и осужденных в Украине, в обмен на 23 украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

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