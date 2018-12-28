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Студенты морского лицея в Николаеве отказались приходить на занятия: детали происшествия
27 декабря в Николаеве произошло ЧП в местном морском лицее на улице Потемкинской, 138-а. Группа студентов взбунтовалась и не вышла в полном составе на занятия. Подростки и их родители жалуются на антисанитарные и опасные условия учебы в учреждении. Об этом в Facebook сообщил директор центра коммуникативных технологий «Статус» Федор Левченко.
По словам Левченко, ребята объявили бессрочную акцию протеста и остались дома. Родители детей отмечают, что в здании лицея можно обнаружить кучу трещин в стенах, грибок, плесень, аудитории находятся в подвале, в здании отсутствует система противопожарной безопасности.
Родители требуют создать комиссию по проверке аварийности здания морского лицея и найти ученикам надлежащее место для проведения занятий.
«По словам родителей, их дети не пришли сегодня на уроки, не придут и завтра, также, они уверяют, что, если за время новогодних каникул ситуация не разрешится, дети не выйдут на учебу и после каникул», — пишет Левченко.
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