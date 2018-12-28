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Украина

В Харькове полицейский начальник убежал от журналиста (видео)

16:22 28 декабря 2018   106
Полицейский
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове начальник следствия Шевченковского отделения Нацполиции Артем Заворин сбежал от журналиста, который хотел задать ему всего пару вопросов.

Корреспондент Владимир Тимофейчук, который хотел пообщаться с полицейским, опубликовал соответствующее видео в Facebook.

На видео видно, как журналист просит полицейского начальника представиться, однако тот вместо этого начинает от него убегать по коридорам отделения, пока не скрывается в одном из помещений.

Еще один правоохранитель, мимо которого пробежал следователь, сделал вид, что ничего не видел. По мнению журналиста, причиной бегства полицейского может быть его декларация, которую он не хотел комментировать журналистам.

Как писали «ФАКТЫ», ранее первый замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко решил судиться с журналистами, которые провели расследование об имуществе и российских паспортах его семьи.

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