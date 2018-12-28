- 17:37 Умер последний педиатр: в оккупированном Иловайске признали катастрофическую ситуацию с медиками
- 17:36 Могли пострадать люди: во Львове произошло опасное ЧП
- 17:00 Мэра города под Одессой заподозрили в жестоком избиении человека
- 16:59 Хотел освободить товарища: в Киеве мужчина покусал полицейского
- 16:59 В Крыму поезд протаранил грузовик: фото и детали жуткого ДТП
- 16:51 В Украине от гриппа умер новорожденный
- 16:37 «Не хочет именоваться русской»: в России указали на важный момент с переименованием УПЦ (МП)
- 16:24 Под Львовом простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ
- 16:23 Свитолина прыгнула с моста в Брисбене
- 16:22 В Харькове полицейский начальник убежал от журналиста
В Харькове полицейский начальник убежал от журналиста (видео)
В Харькове начальник следствия Шевченковского отделения Нацполиции Артем Заворин сбежал от журналиста, который хотел задать ему всего пару вопросов.
Корреспондент Владимир Тимофейчук, который хотел пообщаться с полицейским, опубликовал соответствующее видео в Facebook.
На видео видно, как журналист просит полицейского начальника представиться, однако тот вместо этого начинает от него убегать по коридорам отделения, пока не скрывается в одном из помещений.
Еще один правоохранитель, мимо которого пробежал следователь, сделал вид, что ничего не видел. По мнению журналиста, причиной бегства полицейского может быть его декларация, которую он не хотел комментировать журналистам.
Как писали «ФАКТЫ», ранее первый замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко решил судиться с журналистами, которые провели расследование об имуществе и российских паспортах его семьи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 743 мм