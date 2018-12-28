Хотел освободить товарища: в Киеве мужчина покусал полицейского

Происшествия

В Киеве неизвестный, пытаясь «освободить» товарища из райотдела полиции, нанес телесные повреждения (укусил) полицейскому, который его задерживал. Об этом сообщили в столичном главке.

Напомним, в Луцке пьяная женщина-водитель во время «борьбы» за протокол об административном правонарушении, укусила патрульного за руку.

Инцидент произошел в помещении Голосеевского управления полиции, куда работники полка особого назначения № 2 доставили мужчину, у которого обнаружили похищенный телефон.

Сообщается, что во время документального оформления происшествия в помещение управления забежал неизвестный, который начал требовать отпустить товарища, нецензурно ругаться и угрожать правоохранителям.

«В результате мужчина схватился руками за огнестрельное оружие одного из полицейских. Следовательно правоохранители задержали правонарушителя, однако он оказал сопротивление и укусил за руку патрульного», — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 26-летний киевлянин, ранее судимый за хулиганство. Правонарушителю объявлено о подозрении. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в начале декабря в Одессе задержали «титушек», которые напали на судебных исполнителей и оказали сопротивление полиции. А в октябре в Ровенской области в местах незаконной добычи янтаря произошла стычка между полицией и группой неизвестных в балаклавах.

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