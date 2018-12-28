Украина

Журналист Ольга Омельянчук при подготовке большого материала об украинских моряках, которые служат на борту десантного корабля «Юрий Олефиренко», побеседовала со старшим лейтенантом Сергеем Мизюком, одним из тех нахимовцев, которые весной 2014 года не перешли на сторону России и во время спуска флага Украины в Академии военно-морских сил в Севастополе, пели украинский гимн. Пост об этом разговоре она опубликовала в Facebook на странице фрнда «Повернись живим».

Вспоминая те события, Сергей говорит, что они представить не могли, что Россия пойдет так далеко.

Россияне обещали курсантам достойные зарплаты и хорошие корабли, которые, в том числе, будут ходить за границу. По словам Сергея, приблизительно половина его однокурсников поверила в это. Часть «нахимовцев» переходила на сторону россиян прямо на плацу.

«Те, кто не захотел предавать Украину, — рассказывает Сергей, — в этот момент просто выходили из строя. Не понимал и не пойму тех, кто не пошел за нами».

«Мне так больно было за Крым. Очень обидно, хоть уже сейчас понимаю, что поступал нехорошо. Просто хотелось начистить лица всем однокурсникам в „нахимовке“, которые повелись на обещания россиян и предали присягу. Я даже писал им гадости в соцсети», — говорит Мизюк.

«В числе курсантов, которые, как и Мизюк, выходили из строя, были командир малого бронированного катера „Никополь“ Богдан Небылица и теперь уже сотрудник СБУ Андрей Драч. 25 ноября этого года Небылица, Драч и еще 22 украинских моряка были захвачены российским спецназом в плен в Азовском море. Когда Сергей, Богдан и Андрей учились в „нахимовке“, они показательно пели гимн Украины, спускали триколор и поднимали вместо него сине-желтый флаг», — пишет журналист.

Много трогательных и приятных слов написали комментаторы под постом Омельянчук:

«Достоинство — это то, что не продается и не покупается! Это в крови! Спасибо родителям за Достойного Сына!», — пишет Литвиненко Татьяна.

«Сергій Мізюк та інші моряки, які не зрадили присязі, — це гордість нашої країни! Дякую батькам, які виховали таких дітей!», — такое сообщение оставила Влада Корнева.

«Отак і виростає власна еліта. Ти — приклад для майбутніх поколінь, хлопче!».

«У парня есть стержень — это главное. И у тех, кто тогда вышел из строя вместе с ним».

«Маємо гордість за всіх вас, на тебе схожих. Ваша мужність заслуговує поваги суспільства!».

«Отак народжується справжня Україна. Удачі тобі, офіцере!».

«Честь имею — это ж не просто так — и ты сынок честь имеешь — так держать! За вами дети будущее!!!».

Напомним, 4 апреля 2014 года 103 курсанта Академии военно-морских сил имени Нахимова в связи с аннексией Крыма вместе с частью командного и преподавательского состава вуза передислоцировались в Одессу. Курсанты продолжили обучение на факультете военно-морских сил Одесской национальной морской академии . Многих из числа выпускников приглашали к себе военные флоты Британии, Франции и Италии. Однако молодые офицеры решили продолжить службу в украинских Военно-Морских силах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командир украинского бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, задержанный в РФ из-за выдуманного «незаконного пересечения границы в Керченском проливе», назвал себя военнопленным и отказался отвечать на вопросы следствия.

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