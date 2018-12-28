МИД Великобритании официально опроверг заявление российского посла

Мир

В пятницу, 28 декабря, Министерство иностранных дел Великобритании официально опровергло заявление посла Российской Федерации в Лондоне Александра Яковенко о том, что Россия и Британия якобы договорились частично восстановить численность дипломатов в своих посольствах. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Яковенко в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что уже в январе численность сотрудников посольства в Лондоне будет увеличена. По его словам, примерно половина из 23 российских дипломатов, которые в марте 2018 года были высланы из королевства, вернуться обратно.

В заявлении МИД Британии говорится: «Мы вели постоянный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы обмениваемся визами для дипломатов на регулярной основе, и мы не комментируем индивидуальные случаи. Никаких новых договоренностей достигнуто не было. Никаких изменений в нашей позиции по поводу российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве нет, это касается и мер, принятых после событий в Солсбери. Количество сотрудников в соответствующих дипмиссиях определяется действующими ограничениями».

Напомним, в марте Британия выслала 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщало посольство России, тогда Британию покинули около 80 человек — это высланные дипломаты и члены их семей.

Россия в ответ также высылала такое же количество британских дипломатов и закрыла все отделения Британского совета на своей территории.

Выходит, посол Александр Яковенко публично солгал, заявив: «У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне».

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