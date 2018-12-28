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- 19:24 В Украине отложили обязательную маркировку продуктов латиницей: что об этом нужно знать
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В Украине отложили обязательную маркировку продуктов латиницей: что об этом нужно знать
В Украине до 2021 года отложили введение обязательной маркировки товаров буквами латинского и греческого алфавитов. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ).
Решение принято с учетом многочисленных обращений от бизнес-ассоциаций и ассоциаций производителей медицинских изделий.
«Для постепенного перехода бизнеса, в частности, производителей лекарств, мы предусмотрели переходной период для маркировки латинскими буквами. Он должен был завершиться 1 января 2019 года. Но мы получили многочисленные обращения — от бизнес-ассоциаций и ассоциаций производителей медицинских изделий — о необходимости продления переходного периода», — говорится в сообщении.
Напомним, в 2015 году для выполнения требований Соглашения об ассоциации с ЕС Украина одобрила правила применения единиц измерения, согласно которым с 2016 года все производители потребительской продукции обязаны были обозначать измерения продукции в единицах Международной системы единиц SI (единицы измерения с использованием букв латинского или греческого алфавита). Переходной период должен был завершиться в 2019 году.
«Так это вполне европейская практика — учитывать пожелания бизнеса, Министерство приняло решение продлить переходный период до 1 января 2021», — добавили в МЭРТ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 6 декабря Верховная Рада приняла закон «Об информации для потребителей пищевых продуктов». Законопроект разработан с целью приведения украинского законодательства в соответствие с положениями регламента ЕС о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах. Если требования к маркировке не будут соблюдаться, нарушителям придется уплатить значительный штраф.
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