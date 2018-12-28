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Самый нелепый автогол уходящего года забит в Италии (видео)
Ничем не приметный матч второго итальянского дивизиона между «Палермо» и «Асколи» наверняка таковым бы и остался, если бы не дикий автогол вратаря гостей Филиппо Перуккини.
При счете 0:0 голкипер, пытаясь выполнить финт, запутался и отправил мяч в собственные ворота. Партнеры по команде долго приводили Филиппо в чувство. В итоге «Асколи» проиграл — 0:3, а Перуккини стал главным «героем» недели в Италии.
27-летний Перуккини начинал карьеру в «Милане», но постоянно уезжал в аренду — то в «Лечче», то в «Болонью», то в «Беневенто», то в «Варезе». Летом 2018-го вратарь подписал двухлетний контракт с «Асколи»: пропустил 16 мячей в 13 матчах, проиграл конкуренцию, но вернулся в стартовый состав из-за травмы основного голкипера.
По иронии судьбы, в своем первом интервью после перехода в «Асколи» Перуккини признался, что в свободное время пересматривает нарезки сейвов лучших вратарей Европы и рассуждал, как важно для современного кипера играть не только руками, но и ногами, помогая защитникам.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь сборной Иордании забил ударом с 88 метров.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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