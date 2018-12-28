Украина

Призывы кандидатов в президенты о разрыве с МВФ играют на руку Кремлю, – эксперты

Разрыв взаимоотношений с Международным валютным фондом угрожает Украине дефолтом и толкнет государство обратно в финансовую зависимость от Кремля, а призывы отдельных политиков к такому разрыву свидетельствуют об их некомпетентности, или же являются сознательным подыгрыванием агрессору. Такое мнение в комментарии Guildhall высказали известные украинские аналитики и экономические эксперты.

Доктор экономических наук, профессор Игорь Бураковский называет сотрудничество с МВФ приоритетным для Украины и считает, что политики, призывающие разорвать отношения с данной структурой, в частности Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Анатолий Гриценко, руководствуются собственными, а не государственными интересами.

«Сотрудничество с МВФ является критически важным для Украины по двум причинам. Во-первых, мы получаем деньги в обмен на реформы, и я не представляю, как бы мы сами проводили эти изменения без их давления, а во-вторых, на МВФ также ориентируются другие партнеры и это сотрудничество открывает нам доступ к деньгам ЕС и прочих международных структур. Бойко и Медведчуку нужно задавать вопросы, ведь те, кто выступает против сотрудничества с МВФ хотят минимальной прозрачности в своих действия и преследуют собственные интересы. А чем руководствуются демократические кандидаты (Анатолий Гриценко. — Ред.) призывая разорвать отношения с МВФ, мне тяжело объяснить, это просто несерьезно», — заявил Бураковский.

Экс-министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета считает, что призывы разорвать взаимоотношения с МВФ играют на руку Российской Федерации, ведь подобный шаг, приведет Украину к дефолту и толкнет государство обратно в финансовую зависимость от Кремля.

«Разорвать отношения с МВФ и потом просить деньги у Путина? Я не знаю, чем руководствуются Гриценко, Бойко, Медведчук или любые другие кандидаты делая такие заявления. Разрыв взаимоотношений с МВФ — это дефолт, или назад в финансовую кабалу к Кремлю, — такой шаг закроет для нас финансовые рынки на десятилетия. Очевидно, кому это выгодно, но это никак не выгодно государству Украина», — заявил Павел Шеремета.

В свою очередь, директор «Центра развития Днепра», экономист Владимир Панченко считает, что заявления кандидата в президенты Анатолия Гриценко о необходимости приостановить взаимоотношения с МВФ свидетельствуют о некомпетентности его советников.

«В контексте торговой войны США с Китаем и параллельным переносом американских предприятий из Азии в Европу, Украина наоборот должна углублять партнерство с международными структурами, ведь ЕС очень чувствителен к проблемам индустриализации и уничтожения реального сектора. Гриценко „слышал звон да не знает, где он“, это неактуальные популистские клише, которые свидетельствуют о некомпетентности его советников. К непростой политической ситуации, мы можем получить еще и дефолт», — рассказал Панченко.

Экс-министр экономики Украины Владимир Лановой также называет подобные заявления Анатолия Гриценко некомпетентным популизмом с целью привлечения внимания своей потенциальной аудитории. «Гриценко абсолютно не владеет ситуацией и использует общее недовольство среди населения для привлечения внимания. Подобные заявления свидетельствуют о некомпетентности и указывают на отсутствие понимания реальной ситуации в стране», — заявил Лановой.

А известный экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что Россия сегодня уже использует отдельных некомпетентных политиков для реализации сценария по уничтожению украинской государственности.

«Это (призыв Гриценко о разрыве отношений с МВФ. — Ред.) некомпетентность, которая рождает еще большую некомпетентность. Такие заявления играют на руку агрессору и Кремль будет использовать отдельных политиков для реализации сценария по уничтожению украинской государственности», — отметил Борис Кушнирук.

Накануне лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что намерен прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом в случае его избрания президентом Украины.

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