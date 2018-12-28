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Партия Рабиновича опережает другие политические силы и выходит на второе место, — социсследование
Политическая партия Вадима Рабиновича «Оппозиционная платформа — За життя» оказалась на втором месте в рейтинге электоральных симпатий. Соответствующие данные опубликовал Центр социальных исследований «София» по результатам проведенного опроса.
«Среди респондентов, которые обязательно примут участие в выборах, за партию «Батьківщина» планируют проголосовать 16,7%, за «Оппозиционную платформу — За життя» — 11,1% опрошенных, а за «Слугу народа» — 10,8%. Пятипроцентный барьер также преодолевают «Блок Петра Порошенко «Солидарность», партия «Гражданская позиция» и Радикальная партия Олега Ляшко», — сказано в сообщении.
Согласно результатам социсследования, если бы президентские выборы состоялись сейчас, большинство респондентов проголосовали бы за Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского и Юрия Бойко.
«За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 16,9% опрошенных, за Владимира Зеленского — 11,3%, а за Юрия Бойко —10,9% респондентов. Учитывая статистическую погрешность, необходимо также указать, что некоторые потенциальные кандидаты также имеют шанс пройти во второй тур выборов. Достаточно высокие показатели у Петра Порошенко (9,4%), Анатолия Гриценко (7,9%) и Олега Ляшко (6,3%)», — говорится в исследовании «Софии».
Отметим, соцопрос проходил с 16 по 25 декабря 2018 года во всех областях Украины (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым). В нем приняли участие 2003 респондента в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.
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