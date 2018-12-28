В Киеве 29–30 декабря из-за ярмарок изменят маршруты коммунального транспорта

Общество

Скоростной трамвай № 1 в ночь на 29 декабря закончит работу примерно на час раньше обычного. Последние рейсы трамвая со станции «Старовокзальна» — 00:10, 00:20, со станции «Михайловская Борщаговка» — в 23:30, 23:40. В «Киевпасстрансе» сообщили, что отмена вынужденная — в связи с ремонтом колеи на улице Владимира Покотило.

Возобновится движение на маршруте, как обычно, в 5:10.

В субботу, 29 декабря, и в воскресенье, 30 декабря, из-за продовольственных ярмарок на улицах Цветаевой, Лисковской, Иорданской и Татарской в маршруты троллейбусов №№ 34, 37А и автобусов №№ 6, 31, 61 внесут изменения.

Так, 29 декабря с начала движения и до закрытия ярмарки (около 18:00) «Киевпасстранс» пустит транспорт по линиям:

— троллейбус № 34 — по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры и в обратном направлении;

— троллейбус № 37А — по маршруту № 37;

— автобус № 6 — от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицы Лисковскую и Радунскую);

— автобус № 61 — от ж/д платформы «Троещина» до улицы Радунской (без заезда на улицу Лисковскую).

30 декабря в период работы ярмарки автобус № 31 будет курсировать от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по своей трассе, далее по маршруту улица Отто Шмидта — улица Нагорная и снова по привычной схеме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где с 28 по 30 декабря киевлян ждут новогодние продуктовые распродажи. Кроме того, в Украине отложили до 2021 года обязательную маркировку продуктов латиницей. А социологи обнародовали интересные данные о том, сколько украинцев не будут праздновать Новый год.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter