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Пусть в Новый год они вам не пригодятся: горячие телефоны аварийных служб
28 декабря, по данным диспетчерской службы «Киевводоканала», на семи улицах ремонтники работали над локализацией и ликвидацией повреждений на водопроводных сетях. Временно — последствия аварии должны устранить в течение суток — вода отсутствует по таким адресам:
ул. Юрковская, 42а (Подольский район);
ул. Академика Туполева, 2, 4, 4а, 8 (Шевченковский район);
ул. Дубровицкая, 5, 7 (Оболонский район);
ул. Архитекторская, 1—19, переулок Теремковский, 1—11(Соломенский район);
переулок Донской, 1—23 (Дарницкий район);
проспект Голосеевский, 128 (Голосеевский район).
Детальнее о сроках устранения повреждений на водопроводе можно узнать по телефонам 15−81 или (044) 200−73−01.
Аварийные бригады круглосуточно дежурят и в новогодние праздники. Так что в случае отсутствия холодной воды или аварийной ситуации можно обращаться в диспетчерскую службу «Киевводоканала».
Если исчезла и холодная, и горячая вода, то это может быть связано с аварией в доме. Тогда пригодится телефон горячей линии Центральной диспетчерской службы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 15−57 или (044) 486−17−93. Но для начала, возможно, стоит позвонить в свой жэк или председателю общества совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), а потом уже в контакт-центр города по телефону (044) 205−73−37.
Если вы заметили вытекание воды на улице, следует срочно связаться с диспетчерской «Киевводоканала» по телефонам (044) 200−73−01 или 15−81.
Что касается горячего водоснабжения, то эти вопросы находятся в компетенции «Киевтеплоэнерго», и звонить следует в «Центр коммунального сервиса» по номеру (044) 247−40−40, а в случае отключения горячей воды набирайте 15−57.
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