Украина

Гундяев переходит в наступление: в Москве давят на "братьев", требуя не признавать автокефалию ПЦУ

Синод РПЦ требует от православных церквей мира не признавать Украинскую автокефальную православную церковь. Об этом говорится в опубликованных вечером в пятницу журналах синода, пишет РИА-Новости.

«Обратиться к предстоятелям и священным синодам братских поместных православных церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской православной церкви в связи с переживаемыми испытаниями, а также не признавать сообщество, учрежденное на так называемом „объединительном соборе“ 15 декабря 2018 года в Киеве, в качестве автокефальной поместной православной церкви», — говорится в постановлениях синода.

Напомним, что 15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, УПЦ МП и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ МП не поддержала собор, в нем приняли участие только два митрополита от этой церкви: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

В ходе собора избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания. Вселенский патриархат признал итоги собора и пригласил Епифания на Фанар 6 января 2019 года для вручения томоса об автокефалии украинской православной церкви. В Русской православной церкви объединительный собор назвали «канонически ничтожным», заявив, что на нем «неканонического архиерея избрали таким же неканоническим предстоятелем». Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что после объединительного собора предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий будет носить титул митрополита Русской православной церкви в Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фанаты российского президента из числа УПЦ МП начали угрожать украинцам, которые заявили о присоединении к ПЦУ. Кроме того, митрополит Филарет сделал важное заявление о будущем русской церкви в Украине.

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