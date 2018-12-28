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Филарет сделал важное заявление о будущем русской церкви в Украине
В Украине не будут преследовать тех, кто будет посещать храмы Московского патриархата в Украине. Об этом заявил бывший предстоятель УПЦ КП Филарет после молитвы в Свято-Успенском храме в Одесской области.
«Но церковь, которая не хочет быть украинской, пусть будет в Украине, но не украинской, а российской. И, кто хочет, живя в Украине, идти в российскую церковь, пусть идет. Никто его не будет преследовать и будет пользоваться теми же законами, которыми пользуется украинская церковь, но это будет российская церковь», — заявил он, сообщает УНН.
По его словам, единственный путь Украины — это одна украинская церковь от Запада до Востока.
«А кто не хочет быть, будучи украинцем, быть в российской церкви, то рано или поздно должен прийти и соединиться с украинской церковью», — сказал Филарет.
Он отметил, что «это тот путь, которым мы будем идти дальше, и мы достигнем того, чтобы в Украине таки будет одна украинская церковь.
«Другого пути для Украины нет», — отметил Филарет.
Как писали «ФАКТЫ» 15 декабря прошел Всеукраинский поместный православный собор, на котором была создана единая Православная церковь Украины.
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