Мир

"Ответ будет жестким": в РПЦ созвали синод в Минске по вопросу украинской церкви

В понедельник, 15 октября, в Минске состоится заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ). Священники намерены обсудить решение Вселенского патриархата по Украине.

Напомним, Синод Вселенского патриархата своим решением снял анафему с Киевского патриарха Филарета и признал каноничной УПЦ КП . Также Константинополь признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха.

В окружении московского патриарха Кирилла началась истерика из-за утраты значительной части своей канонической территории. Там даже предложили предать Вселенского патриарха Варфоломея анафем е и пригрозили «ответными мерами» после проведения Синода РПЦ в Минске.



«Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом, даст Священный синод, который соберется в Минске в понедельник. В любом случае, ответ будет адекватным и жестким. Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле», — цитирует пресс-секретаря патриарха Кирилла ТАСС.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Московском патриархате звучали предложения организовать бунт против Вселенского патриарха Варфоломея и низложить его, а также членов его Синода.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter