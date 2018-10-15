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"Ответ будет жестким": в РПЦ созвали синод в Минске по вопросу украинской церкви
В понедельник, 15 октября, в Минске состоится заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ). Священники намерены обсудить решение Вселенского патриархата по Украине.
Напомним, Синод Вселенского патриархата своим решением снял анафему с Киевского патриарха Филарета и признал каноничной УПЦ КП. Также Константинополь признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха.
В окружении московского патриарха Кирилла началась истерика из-за утраты значительной части своей канонической территории. Там даже предложили предать Вселенского патриарха Варфоломея анафеме и пригрозили «ответными мерами» после проведения Синода РПЦ в Минске.
«Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом, даст Священный синод, который соберется в Минске в понедельник. В любом случае, ответ будет адекватным и жестким. Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле», — цитирует пресс-секретаря патриарха Кирилла ТАСС.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Московском патриархате звучали предложения организовать бунт против Вселенского патриарха Варфоломея и низложить его, а также членов его Синода.
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