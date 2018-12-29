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Плюс четыре прихода: верующие массово уходят из юрисдикции Московского патриархата
Два прихода в Винницком районе Винницкой области приняли решение о переходе из юрисдикции Российской православной церкви к объединенной Православной церкви в Украине. Об этом сообщается на сайте Винницкой епархии ПЦУ.
«24 декабря приход храма Чуда архистратига Божьего Михаила в Хонях пгт Вороновица Винницкого района объявил о своем переходе из юрисдикции УПЦ (МП) в Православную церковь Украины. Решение было принято после обсуждения на общем собрании религиозной общины», — говорится в сообщении.
«Несколько гостей из соседнего прихода, который остался в Московском патриархате, пытались агрессивно агитировать против Украинской церкви, и в конечном итоге, все их попытки не имели успеха», — заявили в Винницкой епархии ПЦУ.
Единодушно поддержали предложение присоединиться к Православной церкви Украины и в другой парафии — в селе Ивановка Винницкого района Винницкой области.
Также под юрисдикцию Православной церкви Украины перешел и приход в селе Блажиевка Казатинского района Винницкой области.
«Прихожане Свято-Покровского храма с. Блажиевка Казатинского района вместе с настоятелем протоиереем Олегом Соцем единодушно приняли решение оставить юрисдикцию УПЦ МП и присоединиться к Православной церкви Украины», — говорится в сообщении епархии.
О переходе одного из приходов в Хмельницьком под юрисдикцию ПЦУ сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота).
«У нас вновь великая радость принимать братьев и сестер из РПЦ в Хмельницкую епархию ПЦ Украины. Город Хмельницкий, настоятель протоиерей Юрий Тимощук, приход в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», — написал митрополит Антоний.
Напомним, что 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.
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