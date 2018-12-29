Боевики вероломно нарушили новогоднее перемирие на Донбассе

Украина

На Донбассе зафиксировано первое нарушение рождественского перемирия, договоренность о котором была достигнута в рамках Трехсторонней контактной группы — в ночь на 29 декабря враг открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил в районе поселка Железный на Горловском направлении. Об этом информирует пресс-служба Штаба Объединенных сил.

28 декабря российские оккупационные войска осуществили 11 обстрелов позиций ВСУ, в т. ч. в двух случаях использовалось вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В т.ч. применение минометов калибра 82 мм зафиксировано в районе поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях соответственно.

В течение минувших суток один украинский боец получил ранение, у боевиков, по данным разведки один оккупант уничтожен, еще двое были ранены.

Напомним, накануне вступления в силу рождественского перемирия боевики провокационно обстреляли собственные позиции. Также стало известно, что украинские военные закрепились на новых позициях под Горловкой.

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