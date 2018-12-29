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Обрушение кинотеатра в Кривом Роге: появились новые тревожные данные (видео)
В Кривом Роге опасаются дальнейшего обрушения здания бывшего кинотеатра «Современник», где 28 декабря частично обвалилась крыша.
Инцидент произошел около 11:30. Прибыв на место инцидента, спасатели выяснили, что произошло обрушение крыши и несущих конструкций трехэтажного здания на площади ориентировочно 1292,76 квадратных метров.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, поскольку кинотеатр уже год не эксплуатируется.
Местные власти утверждают, что здание находится в частной собственности. И теперь с его владельцем, которого удалось установить, работают в полиции, заявил журналистам Первого криворожского заместителя мэра Кривого Рога Александр Катриченко.
В настоящее время периметр кинотеатра оцеплен, чтобы не допустить проникновения на его территорию посторонних.
Напомним, сразу же после инцидента в Кривом Роге опасный инцидент произошел во Львове — там посреди дня обвалилась часть балкона.
Фото Первый криворожский
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