Происшествия

В Кривом Роге обрушилась крыша бывшего кинотеатра: первые фото с места ЧП

В пятницу, 28 декабря, в Кривом Роге обрушилась крыша здания бывшего кинотеатра «Современник».

Напомним, в начале декабря в городе Вишневое обвалилась крыша спортивной арены Favorite Fit . По предварительным данным, крыша рухнула под массой выпавшего ночью снега.

Как сообщает «Первый криворожский» , ЧП произошло в Металлургическом районе города на проспекте Гагарина, 46 около 11:30.

Никто не пострадал. В здании был один человек — охранник, ему удалось спастись.

По словам заместителя мэра Кривого Рога Александра Катриченко, обрушилось около 40% кровли крыши бывшего киноконцертного зала.

«Здание находится в частной собственности. Собственник найден, вместе с правоохранительными органами будем устанавливать… охранять. Находится здесь — опасно», — цитирует слова чиновника издание.

На месте обрушения крыши у здания бывшего кинотеатра «Современник» продолжают дежурить спасатели и полицейские — возможно дальнейшее обрушение. К работам приобщили специалистов из «Кривбасспроекта». В городе создана спецкомиссия по изучению вопроса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Кривом Роге, которая произошла 20 декабря . В микрокрайоне «5-й Заречный» женщина с малолетним ребенком выпали из окна на десятом этаже здания. Женщине было 28 лет, ее сыну — пять. Оба погибли.

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