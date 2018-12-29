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Худшее позади: командующий Объединенными силами обратился к жителям Донбасса
Командующий Объединенных сил Сергей Наев считает, что худшее для жителей Донецкой и Луганской области уже позади. Об этом он заявил в предновогоднем обращении к жителям Донбасса, обнародованном в Facebook.
Генерал-лейтенант напомнил, что именно в 2018 году военная операция Вооруженных сил по защите и освобождению Донбасса приобрела новый формат — операции Объединенных сил, высшей ценностью для украинских военных будет и остается жизнь и здоровье украинских граждан по обе стороны от линии соприкосновения.
«Не сомневаюсь в нашей общей победе. Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Да, нам все еще не легко, но худшее — уже позади… Твердо верю в бесповоротность наведения конституционного порядка и верховенства закона на временно оккупированных территориях», — заявляет Наев.
Напомним, ранее генерал-лейтенант Наев озвучил данные об общих потерях врага с начала операции Объединенных сил.
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