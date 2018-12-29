27.49 / 27.82 31.23 / 31.80
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Худшее позади: командующий Объединенными силами обратился к жителям Донбасса

10:05 29 декабря 2018   99
Худшее позади: командующий Объединенными силами обратился к жителям Донбасса
Инф. «ФАКТОВ»

Командующий Объединенных сил Сергей Наев считает, что худшее для жителей Донецкой и Луганской области уже позади. Об этом он заявил в предновогоднем обращении к жителям Донбасса, обнародованном в Facebook.

Генерал-лейтенант напомнил, что именно в 2018 году военная операция Вооруженных сил по защите и освобождению Донбасса приобрела новый формат — операции Объединенных сил, высшей ценностью для украинских военных будет и остается жизнь и здоровье украинских граждан по обе стороны от линии соприкосновения.

«Не сомневаюсь в нашей общей победе. Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Да, нам все еще не легко, но худшее — уже позади… Твердо верю в бесповоротность наведения конституционного порядка и верховенства закона на временно оккупированных территориях», — заявляет Наев.

Напомним, ранее генерал-лейтенант Наев озвучил данные об общих потерях врага с начала операции Объединенных сил.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Киев
0

Ветер: 2 м/с  С
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины