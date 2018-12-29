- 11:54 Порошенко расстрогал подарок матери пленного украинского моряка
- 11:47 На творчество потянуло: обидчик DZIDZIO рассказал свою версию инцидента
- 11:16 Свитолина и Цуренко узнали своих соперниц на турнире в Брисбене
- 11:13 Экспресс до Борисполя снова сломался: в соцсетях смеются и возмущаются
- 11:13 Суперфинал «Х-фактора»: онлайн-трансляция
- 10:51 Будет только хуже: дипломат дал неутешительный прогноз о ситуации на украинско-польской границе
- 10:42 Сестер Ким Кардашьян заподозрили в инцесте
- 10:33 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн Рождественскую гонку
- 10:30 Антироссийские санкции ЕС официально вступили в силу
- 10:05 Худшее позади: командующий Объединенными силами обратился к жителям Донбасса
Экспресс до Борисполя снова сломался: в соцсетях смеются и возмущаются
Знаменитый поезд-экспресс сообщением Киев-«Борисполь» снова сломался. Инцидент произошел утром 29 декабря на станции «Дарница», сообщили в Facebook dtp.kiev.ua.
«Опять зрада: скоростной хайперлуп Киев-Борисполь поломался и заглох на Дарнице», — говорится в сообщении.
Там же уточняется, что на помощь экспрессу приехал второй состав.
В комментариях к новости Михаил Абрамович оптимистично шутит, мол, теперь главное, чтобы ошибки экспресса на повторили авиакомпании.
«В небе если заглохнуть…», — предлагает он вариант развития событий в этом случае.
«А я вроде на первый (состав. Ред.) через окно смотрел, любовался — сглазил. Обещаю больше не буду!)))», — пишет Виктор Марчук.
Андрей Хабинец, напротив, советует успокоиться и обратиться к простой математике.
«Ветка открылась 1 декабря, следовательно за это время было совершенно (берем по минимуму 24 рейса в сутки… и работа 28 дней, следовательно совершенно 672 рейса, отказ официально в 5 рейсах. Итак, получается отказ произошел в 1,3% случаях и поэтому разговор здесь не уместен», — пишет он.
Напомним, ранее аналогичный оптимизм выразил и министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя поломки рельсового автобуса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»
Ветер: 2 м/с С
Давление: 747 мм