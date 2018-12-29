Происшествия

Экспресс до Борисполя снова сломался: в соцсетях смеются и возмущаются

Знаменитый поезд-экспресс сообщением Киев-«Борисполь» снова сломался. Инцидент произошел утром 29 декабря на станции «Дарница», сообщили в Facebook dtp.kiev.ua.

«Опять зрада: скоростной хайперлуп Киев-Борисполь поломался и заглох на Дарнице», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что на помощь экспрессу приехал второй состав.

В комментариях к новости Михаил Абрамович оптимистично шутит, мол, теперь главное, чтобы ошибки экспресса на повторили авиакомпании.

«В небе если заглохнуть…», — предлагает он вариант развития событий в этом случае.

«А я вроде на первый (состав. Ред.) через окно смотрел, любовался — сглазил. Обещаю больше не буду!)))», — пишет Виктор Марчук.

Андрей Хабинец, напротив, советует успокоиться и обратиться к простой математике.

«Ветка открылась 1 декабря, следовательно за это время было совершенно (берем по минимуму 24 рейса в сутки… и работа 28 дней, следовательно совершенно 672 рейса, отказ официально в 5 рейсах. Итак, получается отказ произошел в 1,3% случаях и поэтому разговор здесь не уместен», — пишет он.

Напомним, ранее аналогичный оптимизм выразил и министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя поломки рельсового автобуса.

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