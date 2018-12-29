Украина

Сущенко поместили в карцер колонии и открыто над ним издеваются, — омбудсмен

Украинский политзаключенный Роман Сущенко попал на три недели в карцер колонии, где подвергается унижениям со стороны заключенных и тюремщиков. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Согласно информации, полученной от супруги журналиста, сотрудники колонии заставляют его просыпаться раньше других заключенных — в 5:00, изымая постельное белье.

Российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой уже направлено обращение с требованием немедленно выяснить обстоятельства помещения украинца в карцер и обеспечить восстановление его нарушенных прав.

Собственного корреспондента «Укринформа» во Франции Романа Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Московский суд приговорил украинца к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Напомним, после этапирования в Курскую колонию Сущенко жаловался на жуткий холод в камере и на информационный голод — только недавно ему разрешили выписать себе на 2019 год две газеты — «Новую» и «Коммерсантъ».

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