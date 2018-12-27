Украина

Более 200 открыток подписали в рамках акции «Новогодняя открытка солидарности» неравнодушные люди журналистам-узникам, которые находятся в застенках в России, а также на оккупированных территориях Крыма и Донбасса: Роману Сущенко, Николаю Семене и Станиславу Асееву, презентация книги которого состоялась осенью в Праге. Итоги акции ее организаторы подвели 27 декабря.

Новогодние открытки узникам Кремля подписывали в разных уголках Украины их коллеги, а также студенты и школьники.

«Мы не проводили централизованных закупок открыток. Кто-то написал узникам на обычной открытке, кто-то сделал ее своими руками. Нашим ключевым призывом было —проявить солидарность, подобрать нужные слова от души тем, кто, к сожалению, этот Новый год будет встречать в застенках российских агрессоров. Это и наш коллега, корреспондент национального информагентства Укринформ Роман Сущенко, это и Станислав Асеев, который сотрудничал с редакцией „Донбасс реалии“ Радио Свобода, находясь на оккупированной территории Донетчины, и вот уже полтора года пребывает в застенках донецких боевиков. Это и условно осужденный путинским режимом в оккупированном Крыму Николай Семена, также работавший для редакции „Крым реалии“. Послания Асееву будут опубликованы в интернете, так как к нему боевики не пускают буквально никого — ни адвокатов, ни международные миссии ООН и ОБСЕ», — отметил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

*Анжелика Сущенко повезет супругу 70 новогодних открыток, подписанных лично ему

«Роман уже не просит передавать ему еду: книги, газеты и теплые вещи (муж жалуется на жуткий холод в камере) — это все, что может вместить в 20-килограмовая посылка, которую можно отправить ему в колонию всего четыре раза в год. Третий Новый год муж встречает в неволе. Роман находится в полном информационном голоде — даже еще не знает о том, что в Керченском проливе в плен захвачены наши моряки. Только недавно мужу разрешили выписать себе на будущий год две газеты — „Новую“ и „Коммерсантъ“. Конечно, это российские издания. Но все же очень хорошо, что они оказались в списке „разрешенных“ к доставке в колонию, потому что в основном заключенным предлагают издания для… огородников и садоводов и рыбаков и охотников. Ну о чем еще человек может думать в заключении, как не о рыбалке?! Роман будет очень рад всем открыткам, которые я привезу ему», — рассказала «ФАКТАМ» Анжелика Сущенко, супруга журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко, который был незаконно осужден в РФ и уже третий год удерживается в колонии строгого режима.

Анжелика Сущенко намерена получить свидание с мужем в конце января. Коллеги Романа Сущенко также сделали календарь с рисунками Романа и подарили его руководству НСЖУ: «Пусть этот календарь напоминает о Романе, как о человеке, который хочет вернуться домой», — сказала Анжелика Сущенко, продемонстрировав календарь с видами Киева, которые ее супруг нарисовал, находясь еще в СИЗО Лефортово, «подручными средствами»: карандашом, ручкой и даже… киселем.

«Складывается такое впечатление, что со времен сталинских репрессий ничего не изменилось: жуткий холод в камере, мало еды, подъем в пять утра, заключенному нельзя присесть на койку в течение дня — это пытки. В таких условиях сейчас находится наш коллега Роман Сущенко. Я восхищаюсь его мужеством и уверена, что слова в этих открытках, написанные от души, помогут немного улучшить состояние Романа», — отметила заместитель главного редактора агентства Укринформ Марина Сингаевская.

Напомним, корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили сфабрикованное обвинение в шпионаже. Московский суд приговорил украинца к 12 годам колонии строгого режима.

Роман ждет писем от соотечественников. Написать ему можно по адресу: Сущенко Роману Владимировичу, ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской обл., пос. Утробино, Кировская область, Россия, 613 040.

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*Фото автора

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