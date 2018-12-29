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Происшествия

В сеть попал момент смертельного столкновения легковушки с маршруткой в Запорожье (видео)

12:48 29 декабря 2018   148
Знак ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились кадры с видеорегистратора автомобиля, следовавшего за попавшим в жуткое ДТП Nissan Micra в Запорожье.

Там в Александровском районе легковушка на полном ходу врезалась в маршрутный микроавтобус. Несовершеннолетний пассажир автомобиля скончался в карете скорой помощи, не приходя в сознание.

Причиной аварии могла быть заснеженная трасса и превышение скорости водителем Nissan.

«Понты ценой в детскую жизнь», — оценил случившееся пользователь Роман Ковалев.

Напомним, инцидент произошел 26 декабря. По словам очевидцев, авто выехало внезапно и подрезало маршрутку. В тот же день в Луцке маршрутка протащила маленького ребенка по заснеженному асфальту несколько метров. Малышка чудом выжила.

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