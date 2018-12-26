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В Запорожье авто влетело в маршрутку, есть погибший: фото и видео с места ДТП
В Запорожье Nissan Micra врезался в маршрутку. Инцидент произошел 26 декабря. По словам очевидцев, авто выехало внезапно и подрезало маршрутку. Об этом сообщают люди в соцсетях.
По их словам, удар был сильный.
«При мне из микры достали вроде подростка (на вид), на носилках в реанимобиль, кровь не видел. Водитель тоже тяжелый, голова и лицо в крови, вели под руки. 4 машины скорых, оказывают остальным помощь на месте», — пишут пользователи в соцсетях.
Среди людей, находившихся в маршрутке в момент столкновения, пострадавших нет. Сообщается, что пассажир авто умер в карете скорой помощи, не приходя в сознание.
Как писали «ФАКТЫ», из-за ухудшения погодных условий в последние дни в разных регионах Украины резко выросло количество ДТП.
Так, 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом произошло похожее ДТП с маршрутным автобусом «Эталон» — в него въехал грузовик. Это произошло, когда автобус, следовавший в Киев, отъезжал от остановки в селе Счастливое.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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